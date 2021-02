“Единая Россия” проконтролирует строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса

Партия “Единая Россия” и граждане во всех регионах смогут отслеживать ход строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов), на которые ЕР запросила два миллиарда рублей, с помощью цифрового сервиса.

Как пишет nashgorod.ru, по словам врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина, каждый объект будут контролировать отдельные депутаты ГД РФ и местных парламентов от ЕР. Они смогут проверять процесс строительства спортобъектов и докладывать о нем жителям. Он также отметил, что депутаты смогут выезжать на стройки вместе с гражданами и встречаться там с представителями подрядчиков для решения возникающих проблем. Кобылкин добавил, что застройщики будут выбираться путем конкурсного отбора, чтобы люди могли не сомневаться в качестве и скорости работ. Сейчас идет разработка цифрового сервиса, который позволит в режиме реального времени следить за строительством и изучать данные об объектах. Особое внимание в ЕР намерены уделять благоустройству территорий — в том числе с использованием механизмов «народного бюджетирования». Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, в январе Кабмин одобрил инициативу ЕР и выделил 2 млрд рублей на строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Их комплектация будет зависеть от климатических зон. Например, на севере построят хоккейные коробки, а на юге - баскетбольные и волейбольные площадки. Так или иначе, все объекты будут укомплектованы футбольными полями, силовыми и кардиотренажерами. Как рассказал координатор партпроекта «Детский спорт» в Свердловской области Михаил Ершов в Каменске-Уральском ФОКОТ будет создан на базе стадиона для технических видов спорта «Металлург». «Этот объект является одним из ключевых спортивных сооружений на территории города, а также главной площадкой для развития технических видов спорта и базой для формирования сборных команд страны. На объекте регулярно проводятся крупные соревнования, в том числе по мотоциклетному спорту. Считаю, что создание там ФОКОТа позволит привлечь людей для занятий спортом. Со своей стороны мы будем вести мониторинг строительства, чтобы объект был создан в срок и отвечал чаяниям людей», - отметил Ершов. Он сообщил, что в 2021 году в рамках проекта «Детский спорт» помимо ФОКОТа будут отремонтированы спортивные залы в семи школах, расположенных в сельской местности.

