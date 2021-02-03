Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение по трем статьям

Экс-губернатору предъявлено обвинение по пунктам «а», «е», ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пунктам «а», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, с целью скрыть другое преступление), части 3 статьи 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).