Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение по трем статьям

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется по трем статьям УК РФ.

По версии следствия в 2004 и 2005 году Сергей Фургал организовал преступную группировку. Ее члены совершали покушения на убийства, а также лишили жизни предпринимателя Евгения Зори и своего делового партнера Олега Булатова. Экс-губернатору предъявлено обвинение по пунктам «а», «е», ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пунктам «а», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, с целью скрыть другое преступление), части 3 статьи 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия). СКР приводит в доказательство показания свидетелей и результаты различных экспертиз. Напомним, Сергея Фургала задержали летом 2020 года. Из-за этого в Хабаровске прошли массовые митинги, самый масштабный из которых, по подсчетам очевидцев, собрал почти 100 тысяч человек. Очередной митинг в поддержку хабаровского губернатора назван самым массовым

