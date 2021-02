На Урале полицейские прокомментировали нападение пьяного мужчины на медика скорой

В Екатеринбурге мужчина понесет административную ответственность за нападение на фельдшера «скорой», сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Вечером 2 февраля на место выезжали сотрудники отделения полиции № 12. Правоохранители задержали 38-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе. Отмечается, что мужчина был доставлен в дежурную часть. Там на него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). За такие нарушения грозит штраф до одной тысячи рублей или 15 суток ареста. По факту происшествия проводится проверка органами внутренних дел. Напомним, 2 февраля около 21.00 в «скорую» позвонил мужчина и сообщил, что увидел, как прохожему стало плохо посреди улицы. Медики подобрали мужчину с признаками опьянения и повезли его в ЦГБ № 20. По дороге мужчина уснул, но в какой-то момент очнулся и ударил медика, а затем попытался сбежать. Скрыться ему не удалось, а у 48-летней женщины диагностировали контузию правого глаза. Ей потребуется больничный на три недели. В Екатеринбурге пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter