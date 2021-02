Правительство Свердловской области закупит 15 автомобилей почти на 40 миллионов

Автомобильное хозяйство Свердловской области закупит 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Размеры транспортного средства и коробка передач по параметрам совпадают с автомобилем Toyota Camry, пишет РБК. К закупке прикреплено разрешение Министерства промышленности и торговли РФ, в котором указано, что будет произведена закупка у иностранного государства. Из требований к транспорту — черный цвет, климат-контроль, круиз-контроль. Каждое авто обойдется бюджету в 2,62 миллиона рублей. Предоставить транспорт должны не позднее конца марта 2021 года. Напомним, в Екатеринбурге конкурс на покупку 58 низкопольных автобусов был отменен. Как объяснил замглавы города Алексей Бубнов, закупка состоится, но уже на 60 транспортных средств. В Екатеринбурге отменен конкурс на приобретение 58 низкопольных автобусов

Related news: 17 низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами прибыли в Нижний Тагил

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter