Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 19:09ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего в расписании будут два рейса в неделю между Москвой и Баку и четыре — между Москвой и Ереваном. Документ был подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

С 8 февраля можно будет уехать на пассажирском поезде в Белоруссию по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

С 8 февраля также увеличится число еженедельных рейсов в Киргизию.

Напомним, с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром.

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