Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего в расписании будут два рейса в неделю между Москвой и Баку и четыре — между Москвой и Ереваном. Документ был подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. С 8 февраля можно будет уехать на пассажирском поезде в Белоруссию по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. С 8 февраля также увеличится число еженедельных рейсов в Киргизию. Напомним, с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром. Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

