Спектакль «Демидовы. Версия», поставленный Нижнетагильским драматическим театром в октябре, вошел в перечень 24 лучших творческих проектов Свердловской области за 2020 год.

Также драмтеатр Нижнего Тагила номинирован на премию губернатора региона Евгения Куйвашева за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, сообщает АН «Между строк». Отмечается, что последний раз Нижнетагильский драматический театр получал премию в 2012 году за постановку Валерия Пашнина «Дикое счастье», поставленную по произведениям Мамина-Сибиряка. Напомним, редакция TagilCity.ru собрала лучшие культурные мероприятия, прошедшие в 2020 году в Нижнем Тагиле. Фестивали, спектакли и конкурсы: лучшие культурные мероприятия Нижнего Тагила в 2020

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter