В Нижнем Тагиле на Вагонке восстановлен трамвайный кабель

В Нижнем Тагиле на Вагонке восстановлен трамвайный кабель

Сегодня, 10:02ОбществоPhoto: МУП «Тагильский трамвай»
В Нижнем Тагиле рабочие восстановили трамвайный кабель на Ленинградском проспекте.

Кабели тяговой подстанции вышли из строя в январе во время тридцатиградусных морозов. Из-за этого выпуск подвижного состава пришлось сократить, на маршрутах работали только одиночные вагоны. Были приняты все меры.

Я думаю, жители Ленинградского проспекта наблюдали нашу круглосуточную работу в течение последних двух недель месяца января,рассказал ТК «Телекон» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

По его словам, были устранены порывы на линиях, проверены кабеля. Сейчас движение восстановлено полностью.

Чтобы совсем не останавливать движение трамваев, на время ремонта было произведено подключение к напряжению от соседней подстанции. На летний период запланирована замена нескольких кабельных участков в Дзержинском районе, в том числе и на Ленинградском проспекте.

Напомним, 12 января в Нижнем Тагиле из-за аварии на контактных сетях встали десятки трамваев в центре города и на Вые.

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