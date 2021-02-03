В январе Европа поставила новый рекорд по забору газа из ПХГ

Эксперты отмечают, что популярной версией, объясняющей рекордный забор газа, стало снижение транзита газа через территорию Украины. Если в декабре «Газпром» прокачивал через украинскую трубу 183 млн кубометров в сутки, то в январе — 124 млн. При этом не следует сбрасывать со счетов январские холода. Средняя месячная температура в январе 2021 года была на 2,5 градуса ниже, чем в январе 2020-го. Это тоже снизило запасы газа в хранилищах.