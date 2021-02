В январе Европа поставила новый рекорд по забору газа из ПХГ

В конце января 2021 года подземные газохранилища Европы оказались заполнены всего на 51,6%. Рекордный забор объясняется холодами.

Как сообщает издание «Нефть и капитал», предыдущий рекордный забор (24,177 млрд кубометров) был зафиксирован в январе 2017 года. В январе 2021-го из хранилищ Европы забрали 25,49 млрд кубометров газа. Наполненность европейских ПХГ также оказалась заметно ниже среднего значения на 5 лет — 51,6% против 53,83%. Аналитики ожидают, что на этой неделе запас голубого топлива в хранилищах опустится ниже отметки 50%. Эксперты отмечают, что популярной версией, объясняющей рекордный забор газа, стало снижение транзита газа через территорию Украины. Если в декабре «Газпром» прокачивал через украинскую трубу 183 млн кубометров в сутки, то в январе — 124 млн. При этом не следует сбрасывать со счетов январские холода. Средняя месячная температура в январе 2021 года была на 2,5 градуса ниже, чем в январе 2020-го. Это тоже снизило запасы газа в хранилищах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter