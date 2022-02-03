Джонсон и Зеленский угрожают РФ в случае “вторжения” в Украину

Джонсон и Зеленский угрожают РФ в случае “вторжения” в Украину
Джонсон и Зеленский угрожают РФ в случае “вторжения” в Украину
Сегодня, 10:03ОбществоФото: pixabay.com
Вторжение РФ в Украину превратится в большую стратегическую ошибку, которая вызовет жесткие гуманитарные последствия, сказано в совместном заявлении по результатам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как пишет 360tv.ru, стороны встретились 1 февраля в Киеве. Главной темой переговоров стало обсуждение политики РФ, в том числе, наращивание войск на границе с Украиной.

По словам Джонсона, Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Он добавил: Британия готова помочь в случае агрессии со стороны РФ.

Борис Джонсон добавил, что Лондон выделил 88 млн фунтов стерлингов, которые Украина вложит в снижение зависимости от энергетических ресурсов России. Политики договорились и дальше вести работу над стратегическим партнерством двух государств, особенно в рамках стратегического диалога Украина-Великобритания.

Сведения о том, что Россия готовится напасть на Украину, впервые появились в западных СМИ осенью 2021 года. По заявлению журналистов, военные России сконцентрировались рядом с границами с соседней страной.

Всю эту информацию опровергли представители МИД. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, слухи о вероятных военных конфликтах распространяют заинтересованные в эскалации конфликта сторон. Он также напомнил: Москва не раз просила Киев начать выполнять Минские соглашения. При этом западные государства не подталкивали власти Украины к реализации своих обязательств, а начали поставлять в страну оружие. Это может привести к тому, что власти Украины перейдут к силовому решению вопроса с Донбассом.

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