Глава свердловской полиции возмутился утечкой информации в СМИ

Причиной возмущения стали сведения о качестве оказания медпомощи ведомственными учреждения, которые были опубликованы в СМИ. В результате, Мешков попросил провести комплекс мероприятий, направленных на пресечение случаев утечки информации в СМИ и размещении ее в социальных сетях, пишет ЕАН со ссылкой на письмо Мешкова.