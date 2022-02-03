Глава свердловской полиции возмутился утечкой информации в СМИ

Глава свердловской полиции возмутился утечкой информации в СМИ
Глава свердловской полиции возмутился утечкой информации в СМИ
Сегодня, 13:52ОбществоФото: ГУ МВД по Свердловской области
Сотрудники гарнизона полиции Свердловской области получили письмо от начальника ГУ МВД Александра Мешкова с требованием прекратить утечку информации в СМИ.

Причиной возмущения стали сведения о качестве оказания медпомощи ведомственными учреждения, которые были опубликованы в СМИ. В результате, Мешков попросил провести комплекс мероприятий, направленных на пресечение случаев утечки информации в СМИ и размещении ее в социальных сетях, пишет ЕАН со ссылкой на письмо Мешкова.

Ответственные лица должны взять ситуацию на контроль и предоставить отчет до 8 февраля.

Он отметил, что речь идет о комментариях, которые распространяются неуполномоченными лицами.

Напомним, 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что в ведомственной поликлинике в Екатеринбурге выстроилась очередь из полицейских, которые пришли на прием. Пациенты стояли даже на улице.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьполиция
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