Глава свердловской полиции возмутился утечкой информации в СМИ

Причиной возмущения стали сведения о качестве оказания медпомощи ведомственными учреждения, которые были опубликованы в СМИ. В результате, Мешков попросил провести комплекс мероприятий, направленных на пресечение случаев утечки информации в СМИ и размещении ее в социальных сетях, пишет ЕАН со ссылкой на письмо Мешкова.
Ответственные лица должны взять ситуацию на контроль и предоставить отчет до 8 февраля.
Он отметил, что речь идет о комментариях, которые распространяются неуполномоченными лицами.
Напомним, 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что в ведомственной поликлинике в Екатеринбурге выстроилась очередь из полицейских, которые пришли на прием. Пациенты стояли даже на улице.