ООН: Москва занимает первое место в мире по уровню развития жилищной инфраструктуры

Как сообщают vedomosti.ru, на данный момент стала известна предварительная версия рейтинга. А его окончательный вариант подготовят к 31 марта, он будет приведен с подробной сводкой данных и детальным описанием методологии.
Эксперты формируют рейтинг на основе 46 индикаторов, которые распределяются по шести направлениям: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость», «Городское управление и законодательство».
При формировании глобального рейтинга Москве было присвоено 67,98 балла, при этом на первое место вышел Сингапур с 75,49 балла, а второе занял Торонто с 68,29 балла. Топ-10 лучших городов замыкают Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.
Примечательно, что Москва стала лидером списка, составленного согласно уровню развития инфраструктуры, набрав по этому направлению 83,2 балла, обогнав Лондон с результатом в 75,9 балла и Париж с 76,3 балла. В данной категории сравнивался уровень развития жилищной, социальной, транспортной сфер и информационных технологий в самых процветающих мегаполисах.
Российская столица также занимает первое место по качеству жизни с результатом в 68,3 балла. На второе место попал Лондон с 61,59 балла, а третье место присвоено Парижу с его 57,16 балла. Качество жизни в мегаполисах определяется по таким показателям, как медицина, образование, наука и технологии, культура и досуг, безопасность и общественные пространства.