ООН: Москва занимает первое место в мире по уровню развития жилищной инфраструктуры

Российская столица также занимает первое место по качеству жизни с результатом в 68,3 балла. На второе место попал Лондон с 61,59 балла, а третье место присвоено Парижу с его 57,16 балла. Качество жизни в мегаполисах определяется по таким показателям, как медицина, образование, наука и технологии, культура и досуг, безопасность и общественные пространства.