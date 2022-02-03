Определены финалисты конкурса «Лучник Future»

В общей сложности в финал попал 21 студенческий проект, по три работы в каждой из семи номинаций. Следующий этап “Лучник Future”, а именно открытая защита финалистами своих работ перед специалистами и жюри, состоится в середине февраля в Москве. Об этом сообщает издание Mkset.ru.