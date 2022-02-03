Определены финалисты конкурса «Лучник Future»

В общей сложности в финал попал 21 студенческий проект, по три работы в каждой из семи номинаций. Следующий этап “Лучник Future”, а именно открытая защита финалистами своих работ перед специалистами и жюри, состоится в середине февраля в Москве. Об этом сообщает издание Mkset.ru.
Как отметил начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО “Россети Центр и Приволжье” - “Удмуртэнерго” Михаил Кротиков, для студентов “Лучник Future” - это вполне комфортный мостик между теорией учебных аудиторий и практикой решения бизнес-задач, а также ценный опыт общения с коллегами, наставниками, представителями бизнес-сообщества.
Декан Кубанского государственного университета, чья сборная приняла участие в соревновании, Валерий Касьянов считает, что представленные кейсы позволяют учащимся вузов в полной мере раскрыть свой творческий потенциал, показать знания и навыки.
Всего в конкурсе было представлено 86 коммуникационных проектов. Их прислали 70 студенческих команд из 34 вузов страны, расположенных в 17 городах России.
Также для решения участникам были представлены семь настоящих pr-кейсов от шести партнеров конкурса. Главным партнером «Лучник Future» выступил Тинькофф. Свои собственные задачи для решения также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.
Основатель конкурса - дирекция национальной премии в области развития общественных связей “Серебряный Лучник”, оператор - коммуникационная группа JAMP. Информационный партнер конкурса - холдинг 1MI.