Поддельными шапками Reebook торговал ИП в центре Нижнего Тагила

Рейд в павильоне № 22 торгового центра «Парус» был организован сотрудниками полиции и отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Нижнего Тагила 2 апреля 2021 года.
В ходе проверки в магазине были обнаружены шесть шапок с логотипом фирмы Reebook по цене 550 рублей за штуку. При осмотре проверяющие обнаружили признаки контрафактности товара. Оказалось, что у ИП не было лицензионного договора на использование этого товарного знака, а также документов, подтверждающих легальность оборота.
Доказательств того, что предприниматель предпринял меры для соблюдения требований законодательства в материалах дела не имеется, сказано в решении Арбитражного суда Свердловской области.
Судья не нашла отягчающих обстоятельств по этому делу, предпринимателю был назначен минимальный штраф в сумме 10 тысяч рублей. Изъятый товар отправится на уничтожение.
Напомним, на 50 тысяч рублей был оштрафован предприниматель, торговавший контрафактными костюмами «Reebook» в магазине «СуперЦены» в Нижнем Тагиле.