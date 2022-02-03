Поддельными шапками Reebook торговал ИП в центре Нижнего Тагила

Поддельными шапками Reebook торговал ИП в центре Нижнего Тагила
Поддельными шапками Reebook торговал ИП в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 17:57ОбществоФото: 1MI
Штраф в 10 тысяч рублей получил тагильский предприниматель, торговавший контрафактными шапками Reebook в ТЦ «Парус» на улице Садовая, 15.

Рейд в павильоне № 22 торгового центра «Парус» был организован сотрудниками полиции и отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Нижнего Тагила 2 апреля 2021 года.

В ходе проверки в магазине были обнаружены шесть шапок с логотипом фирмы Reebook по цене 550 рублей за штуку. При осмотре проверяющие обнаружили признаки контрафактности товара. Оказалось, что у ИП не было лицензионного договора на использование этого товарного знака, а также документов, подтверждающих легальность оборота.

Доказательств того, что предприниматель предпринял меры для соблюдения требований законодательства в материалах дела не имеется, сказано в решении Арбитражного суда Свердловской области.

Судья не нашла отягчающих обстоятельств по этому делу, предпринимателю был назначен минимальный штраф в сумме 10 тысяч рублей. Изъятый товар отправится на уничтожение.

Напомним, на 50 тысяч рублей был оштрафован предприниматель, торговавший контрафактными костюмами «Reebook» в магазине «СуперЦены» в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
судполицияштрафконтрафактНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы