Поддельными шапками Reebook торговал ИП в центре Нижнего Тагила

В ходе проверки в магазине были обнаружены шесть шапок с логотипом фирмы Reebook по цене 550 рублей за штуку. При осмотре проверяющие обнаружили признаки контрафактности товара. Оказалось, что у ИП не было лицензионного договора на использование этого товарного знака, а также документов, подтверждающих легальность оборота.