«Полиоксидоний» признан эффективным препаратом для лечения COVID-19

Штамм «омикрон» охватил всю планету и активно вытесняет предыдущую мутацию COVID-19 — «дельта». Эксперты в ходе круглого стола «Пандемия. Иммунитет. Защита», который проходил на площадке МИА «Россия сегодня», обсудили самые последние достижения и открытия в области лечения коронавируса.

Эксперты обратили внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения предостерегает от отношения к штамму «омикрон» как к обычной респираторной инфекции. Об этом сообщает издание NewsNN.ru. Заместитель главного врача городской клинической больницы № 24 профессор Сергей Зырянов отмечает, что, медики стараются использовать любой шанс, позволяющий применить действенные методы лечения и профилактики тогда, когда испробованы все методы. Именно поэтому решено было изучить действие оригинальной молекулы азоксимера бромид (действующее вещество препарата «Полиоксидоний»). Эксперт отмечает, что врачи ранее уже работали с этой молекулой и имеют серьезный опыт ее применения. Зырянов уточняет, что медики применяют иммуномодуляторы только тогда, когда иммунитет пациента не справляется с нагрузкой и его необходимо стимулировать. Препарат может применяться и в тех ситуациях, когда следует предотвращать цитокиновый шторм — состояние, которое наблюдается у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или COVID-19. В ходе круглого стола завкафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Михаил Костинов обнародовал данные, которые свидетельствуют об эффективности Полиоксидония при ковиде. Препарат использовался как профилактическое средство для предотвращения заболеваемости коронавирусом в течение одного месяца в первый год пандемии 913 сотрудниками красных зон. В течение данного промежутка времени и за три последующих месяца в группе медиков, принимавших азоксимера бромид, ОРВИ переболели только 13,1%, а коронавирусом — 2,4%. В то же время среди докторов, которые не принимали препарат, количество переболевших простудными заболеваниями составило 57,3%, а ковидом — 26,2%. Помимо этого, азоксимера бромид («Полиоксидоний») продемонстрировал свою профилактическую эффективность в исследовании, организованном Военно-медицинской академией им С. М. Кирова. К такому эксперименту также подключили врачей красной зоны. Число случаев коронавируса в ведущей группе, куда вошел 41 сотрудник, составило только 3%, а в группе сравнения, включающей 37 человек, были заражены 16%. Михаил Костинов указал на то, что регулярный прием азоксимера бромид для профилактики втрое уменьшает показатели респираторной заболеваемости среди несовершеннолетних пациентов. Также он отмечает, что препарат приблизительно на 66% снижает частоту заболеваемости ОРВИ.

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