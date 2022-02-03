Потанин: При помощи платформы Atomyze Россия обеспечит себе цифровое лидерство

Решение принималось после тщательной законодательной подбивки базы, в создании которой принимал участие и Потанин. Об этом сообщает newizv.ru.
Он отметил, что это масштабный проект, который затрагивает не только "Интеррос", но и всю российскую экономику. В будущем это даст возможность государству войти в лидеры в цифровой сфере.
Теперь Atomyze способна выпускать ЦФА в обмен на российские рубли, вести обмен, хранить цифровые активы, вести реестр держателей ЦФА и оказывать поддержку дистанционным каналам обслуживания.
По сравнению с криптовалютами токены представляют собой оцифрованный аналог товаров и услуг, что позволяет легче обеспечить их товарооборот и сделать международные рынки более доступными для производителей из России.
Отдельно говорится и о принципе работы предприятия - в токене зашифрована информация, которая помогает точно выяснить , где произведен тот или иной товар, нарушало ли его производство экологическое или трудовое законодательство. Платформа - это не криптовалюта, она помогает сделать сферу бизнеса прозрачнее и увеличить ответственность предприятий перед обществом.
Так, «Норильский никель» уже оцифровал металлы, вывел созданные на их основе ЦФА на мировые рынки и предложил своим клиентам углеродно-нейтральный никель.
«Атомайз» позволит проложить российским компаниям более оптимальные пути на мировой рынок, а также привлечь больше инвесторов.
На сегодняшний день площадки токенизации расположены в 6 странах мира, среди которых есть и признанные лидеры цифровой экономики, такие как Швейцария и США. ЦБ РФ планирует совершенствовать регулирование цифровых активов и их налогообложение, для того чтобы ЦФА стали более привлекательными.