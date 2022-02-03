Премьера детектива «Технарь» состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION

Премьера детектива «Технарь» состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION
Премьера детектива «Технарь» состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION
Сегодня, 11:00ОбществоФото: ПАО МТС
Главные роли детективе от режиссера сериала «Хрустальный» Душана Глигорова исполнили Владимир Жеребцов, Виктор Добронравов, Екатерина Олькина, Федор Лавров и другие.

После эксклюзивного показа сериала «Технарь» из линейки KION Originals в онлайн-кинотеатре KION, он будет показан на Первом канале.

Главный герой — это успешный программист Одинцов, его роль исполняет Владимир Жеребцов. 30-летний мужчина имеет счастливую семью, хороший дом и преданных друзей.

Но однажды супругу Одинцова Ирину похищают неизвестные, а затем начинают шантажировать программиста, требуя от него использовать навыки работы в своих целях. Чтобы сохранить жизни супруги и ребенка, мужчине приходится выполнять задания заказчика.

Фото:ПАО МТС

Триллер делится на две параллельные истории — из настоящего, где Одинцов пытается разобраться со злоумышленниками, и прошлого, в котором зрители знакомятся с его жизнью до похищения и отношениями с женой и друзьями.

По сюжету, похищенная Ирина начинает видеть в преступнике не только злоумышленника, но и живого человека. Оказывается, что в семье Одинцовых есть нерешенные проблемы и обиды.

Смотря этот психологический триллер, зрители узнают, через что главный герой может переступить, чтобы спасти свою семью и себя.

Сериал «Технарь» — это третья совместная работа режиссёра Душана Глигорова и оператора-постановщика Батыра Моргачева. Для съемок создатели очень тщательно выбирали локации. Всего в детективе восемь эпизодов по 50 минут.

Фото:ПАО МТС

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы