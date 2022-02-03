Премьера детектива «Технарь» состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION

После эксклюзивного показа сериала «Технарь» из линейки KION Originals в онлайн-кинотеатре KION, он будет показан на Первом канале.
Главный герой — это успешный программист Одинцов, его роль исполняет Владимир Жеребцов. 30-летний мужчина имеет счастливую семью, хороший дом и преданных друзей.
Но однажды супругу Одинцова Ирину похищают неизвестные, а затем начинают шантажировать программиста, требуя от него использовать навыки работы в своих целях. Чтобы сохранить жизни супруги и ребенка, мужчине приходится выполнять задания заказчика.
Триллер делится на две параллельные истории — из настоящего, где Одинцов пытается разобраться со злоумышленниками, и прошлого, в котором зрители знакомятся с его жизнью до похищения и отношениями с женой и друзьями.
По сюжету, похищенная Ирина начинает видеть в преступнике не только злоумышленника, но и живого человека. Оказывается, что в семье Одинцовых есть нерешенные проблемы и обиды.
Смотря этот психологический триллер, зрители узнают, через что главный герой может переступить, чтобы спасти свою семью и себя.
Сериал «Технарь» — это третья совместная работа режиссёра Душана Глигорова и оператора-постановщика Батыра Моргачева. Для съемок создатели очень тщательно выбирали локации. Всего в детективе восемь эпизодов по 50 минут.