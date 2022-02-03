«Сад скульптур» благоустроят у Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Более 5,2 миллиона рублей выделено на создание комплекса «Музейный квартал» и благоустройство «Сада скульптур» у музея ИЗО в Нижнем Тагиле.

Субсидия выделяется правительством Свердловской области. Также в 2022 году 1,9 миллиона рублей направят на благоустройство территории музея истории подносного промысла «Дом Худояровых» в Нижнем Тагиле. По итогам проведенного конкурса, муниципалитеты получат более 25 миллионов рублей. В регионе будут благоустроены парки, продолжат развивать туризм и народные промыслы. Субсидии получат Алапаевск, Верхотурье, Краснотурьинск и другие города, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Напомним, летом 2020 года Нижний Тагил стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Затем на федеральном уровне был представлен проект «Музейный квартал». Нижний Тагил представит регион на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик

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