Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с МФТИ и бизнес-школой Сколково

Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с МФТИ и бизнес-школой Сколково
Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с МФТИ и бизнес-школой Сколково
Сегодня, 18:18ОбществоФото: wikipedia.org
Сбер и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве со Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ по созданию образовательных программ и проектов в сфере ESG.

Стороны договорились о совместной работе над программами подготовки высококлассных специалистов в области управления устойчивым развитием организации ESG, информирует tass.ru.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что участники и ранее успешно сотрудничали. Теперь, по его словам, им предстоит разработать лучшие практики в сфере ESG, которые потом будут применены в жизни. Стороны смогут обмениваться опытом, в том числе это касается построения экосистем и разработки курсов по подготовке лидеров в сфере управления развитием.

Ректор Школы управления СКОЛКОВО Юрий Левин рассказал, что кроме образования партнеры будут заниматься созданием центра научных исследований в сфере ESG, включая экономику замкнутого цикла, устойчивое потребление и т.д.

Ректор СберУниверситета Ольга Турищева добавила, что университет уже разработал серию образовательных программ по ESG. По ее словам, сотрудничество позволит всем сторонам развивать свою экспертизу в этой сфере и находить и применять совместные образовательные решения.

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