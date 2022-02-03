За «оправдывающие терроризм» посты подросток в Серове попал в лечебницу

За «оправдывающие терроризм» посты подросток в Серове попал в лечебницу
За «оправдывающие терроризм» посты подросток в Серове попал в лечебницу
Сегодня, 19:37ОбществоФото: 1MI
Суд отправил подростка в Серове на принудительное лечение, посчитав, что он распространял информацию, оправдывающую терроризм.

Молодой человек был задержан 7 апреля 2021 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело за публичное оправдание терроризма в интернете. Позднее появилось еще одно уголовное дело, так как он якобы распространял информацию по сверстникам, пишет издание «Глобус» со ссылкой на руководителя Серовского межрайотдела СКР Александр Базуева.

В ходе следствия проведены все необходимые мероприятия, назначены экспертизы, состоялись допросы и многое другое. Исследования подтвердили факт нарушения закона. Специально на рассмотрение дела прибыли военные.

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