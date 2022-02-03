За «оправдывающие терроризм» посты подросток в Серове попал в лечебницу

Молодой человек был задержан 7 апреля 2021 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело за публичное оправдание терроризма в интернете. Позднее появилось еще одно уголовное дело, так как он якобы распространял информацию по сверстникам, пишет издание «Глобус» со ссылкой на руководителя Серовского межрайотдела СКР Александр Базуева.