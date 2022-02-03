Захватившая в заложники екатеринбуржца из-за 20 тысяч банда отправлена в колонию

Захватившая в заложники екатеринбуржца из-за 20 тысяч банда отправлена в колонию
Захватившая в заложники екатеринбуржца из-за 20 тысяч банда отправлена в колонию
Сегодня, 13:25ОбществоФото: 1MI
Банда, которая захватила в заложники человека из-за долга в 20 тысяч рублей в Екатеринбурге, отправлена в колонию.

Николай Кузнецов получил 7,5 года колонии общего режима, а Никита Широков — 6,5 года строгого. Еще два обвиняемых — Сергей Шевнин и Антон Борисов — получили 6 и 5 лет колонии общего режима соответственно.

Все подсудимые были обвинены в похищении человека по предварительному сговору и угрозами применения насилия из корыстных побуждений. Также им предъявлено обвинение за вымогательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что 14 мая 2020 года Кузнецов придумал, как забрать деньги. Мужчины приехали на Кольцовский тракт и ждали, пока мимо гостиницы поедет их общий знакомый. Когда они увидели его автомобиль, то подрезали его, чтобы тот остановился. Затем злоумышленники вытащили пострадавшего из салона и посадили в свое авто, где держали и охраняли его по очереди.

Мужчины требовали, чтобы заложник отдал им 20 тысяч рублей, угрожали, что прикуют его наручниками к батарее или подвесят вниз головой на автоподъемнике.

Захваченный мужчина предложил им взять 5 тысяч рублей из дома матери. Они согласились, но когда подъехали к дому мужчина сбежал и вызвал полицию.

Сюжеты:
Екатеринбург
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