Замешанные в крышевании большегрузов высокопоставленные полицейские уволены на Урале

Командир спецроты по сопровождению первых лиц ДПС Никиту Майорова и и. о. начальника ГИБДД Сысерти Михаил Мишарин уволены. Они замешаны в крышевании

По предварительным данным, оба силовика получали взятки, чтобы большегрузы могли проезжать по дорогам, не предназначенным под их вес. В связи с этим аварийность на трассах увеличилась. Также уволены и двое других сотрудников ГИБДД Сысерти, пишет Znak. Информацию об увольнении подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, с начала 2022 года количество аварий с участием большегрузов в Свердловской области увеличилось на 10%. Количество погибших выросло на 150%, а число пострадавших — на 13%.

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