Запись в лагеря Нижнего Тагила на весеннюю смену стартует 17 февраля

Также документы принимаются в МАУ «ЦООиОД» на улице Циолковского, 34 с 9.00 до 16.30 с понедельника по четверг, в пятницу с 9.00 до 15.30. Телефоны: 8 (3435) 41-13-38, 8 (3435) 46-06-62, 8 (3435) 46-11-64.