Запись в лагеря Нижнего Тагила на весеннюю смену стартует 17 февраля

Запись в лагеря Нижнего Тагила на весеннюю смену стартует 17 февраля
Запись в лагеря Нижнего Тагила на весеннюю смену стартует 17 февраля
Сегодня, 15:02ОбществоФото: 1MI
В весенние каникулы школьники Нижнего Тагила смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях «Уральский огонёк» и «Антоновский».

Смена продлится восемь дней, с 19 по 26 марта 2022 года. Прием заявлений начнется 17 февраля в 8.00 и закончится 23 февраля в 20.00.

Заявление можно подать лично через МФЦ, либо в электронном виде на сайте Госуслуг http://www.gosuslugi.ru или через Портал образовательных услуг Свердловской области https://zol-edu.egov66.ru/.

При заочной подаче документов оригиналы и копии необходимо предоставить с 17 по 24 февраля в МФЦ на улицах Космонавтов, 45; Металлургов, 46 Б; проспекте Вагоностроителей, 64.

Также документы принимаются в МАУ «ЦООиОД» на улице Циолковского, 34 с 9.00 до 16.30 с понедельника по четверг, в пятницу с 9.00 до 15.30. Телефоны: 8 (3435) 41-13-38, 8 (3435) 46-06-62, 8 (3435) 46-11-64.

Путевки тагильчане смогут получить с 4 марта по 10 марта в отделениях МФЦ. Дополнительное распределение на свободные места состоится с 11 по 18 марта, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Напомним, ознакомиться со сроками и порядком зачисления первоклассников в Нижнем Тагиле можно в материале TagilCity.ru.

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