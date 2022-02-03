Жители пригорода Нижнего Тагила вновь жалуются на своры бродячих собак

В селах и поселках под Нижнем Тагилом местные жители продолжают жаловаться на стаи бездомных собак, которые бегают по улицам, лают на прохожих и растаскивают мусор из баков.
Один из жителей села Покровское рассказал, что за четыре года, которые он там живет, ни разу не видел, чтобы кто-то отлавливал бродячих животных.
На территории школы постоянно обитает свора из пяти-шести бездомных собак, но вроде на детей пока не нападают. Животных там подкармливают. Также собачьи своры бегают по всему поселку, конечно, их надо ловить. Часто они лазят по помойкам и разбрасывают мусор из баков, в том числе и рядом с магазинами, рассказал молодой человек редакции TagilCity.ru.
О бездомных собаках также рассказала и жительница села Малая Лая.
У нас в селе по одиночке собаки бегают. Они добрые, деревенские, хоть и ничьи, но дети их всех знают поименно, жители подкармливают, поделилась с редакцией многодетная мать.
В 2021 году администрация ГГО во главе с Дмитрием Летниковым заключила контракт на отлов бродячих животных с ООО «Арсенал». Специалисты изловили 114 бездомных собак в селах Петрокаменское, Шиловка, Николо-Павловское и других населенных пунктах. По данным отчета с официального сайта округа, в селе Покровское все же проводятся такие работы: в прошлом году там было отловлено 22 собаки, а в 2020 году — 18 животных. А вот в Малой Лае этой проблемой за два года никто не занимался.
В 2022 году из бюджета Горноуральского городского округа выделены средства на отлов 180 животных без владельцев — 701,4 тысячи рублей. На каждую собаку рассчитано по 3,9 тысячи рублей.
После получения заказа-наряда в течение трех дней необходимо отловить и транспортировать животных в приюты, вакцинировать против бешенства и других опасных инфекций, стерилизовать и маркировать их, а затем возвратить на места обитания неагрессивных собак.
При выполнении работ допускаются только гуманные способы с использованием приманок, сеток, ловушек, сачков или обездвиживающих препаратов. Нельзя проводить отлов в присутствии детей, за исключением, если животные им угрожают.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 февраля, контракт будет заключен до 31 декабря 2022 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году было отловлено более 400 бродячих собак. Работами занимались ООО «Арсенал» и БФ «Добрые руки». Заявки жителям города нужно подавать в администрацию района.