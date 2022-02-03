Жители пригорода Нижнего Тагила вновь жалуются на своры бродячих собак

В 2021 году администрация ГГО во главе с Дмитрием Летниковым заключила контракт на отлов бродячих животных с ООО «Арсенал». Специалисты изловили 114 бездомных собак в селах Петрокаменское, Шиловка, Николо-Павловское и других населенных пунктах. По данным отчета с официального сайта округа, в селе Покровское все же проводятся такие работы: в прошлом году там было отловлено 22 собаки, а в 2020 году — 18 животных. А вот в Малой Лае этой проблемой за два года никто не занимался.