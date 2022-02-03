Жители пригорода Нижнего Тагила вновь жалуются на своры бродячих собак

Жители пригорода Нижнего Тагила вновь жалуются на своры бродячих собак
Жители пригорода Нижнего Тагила вновь жалуются на своры бродячих собак
Сегодня, 13:08ОбществоФото: 1MI
Жители сел Малая Лая и Покровское под Нижним Тагилом жалуются на стаи бродячих собак. Администрация Горноуральского ГО объявила аукцион на отлов таких животных.

В селах и поселках под Нижнем Тагилом местные жители продолжают жаловаться на стаи бездомных собак, которые бегают по улицам, лают на прохожих и растаскивают мусор из баков.

Один из жителей села Покровское рассказал, что за четыре года, которые он там живет, ни разу не видел, чтобы кто-то отлавливал бродячих животных.

На территории школы постоянно обитает свора из пяти-шести бездомных собак, но вроде на детей пока не нападают. Животных там подкармливают. Также собачьи своры бегают по всему поселку, конечно, их надо ловить. Часто они лазят по помойкам и разбрасывают мусор из баков, в том числе и рядом с магазинами, рассказал молодой человек редакции TagilCity.ru.

О бездомных собаках также рассказала и жительница села Малая Лая.

У нас в селе по одиночке собаки бегают. Они добрые, деревенские, хоть и ничьи, но дети их всех знают поименно, жители подкармливают, поделилась с редакцией многодетная мать.

В 2021 году администрация ГГО во главе с Дмитрием Летниковым заключила контракт на отлов бродячих животных с ООО «Арсенал». Специалисты изловили 114 бездомных собак в селах Петрокаменское, Шиловка, Николо-Павловское и других населенных пунктах. По данным отчета с официального сайта округа, в селе Покровское все же проводятся такие работы: в прошлом году там было отловлено 22 собаки, а в 2020 году — 18 животных. А вот в Малой Лае этой проблемой за два года никто не занимался.

В 2022 году из бюджета Горноуральского городского округа выделены средства на отлов 180 животных без владельцев — 701,4 тысячи рублей. На каждую собаку рассчитано по 3,9 тысячи рублей.

После получения заказа-наряда в течение трех дней необходимо отловить и транспортировать животных в приюты, вакцинировать против бешенства и других опасных инфекций, стерилизовать и маркировать их, а затем возвратить на места обитания неагрессивных собак.

При выполнении работ допускаются только гуманные способы с использованием приманок, сеток, ловушек, сачков или обездвиживающих препаратов. Нельзя проводить отлов в присутствии детей, за исключением, если животные им угрожают.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 февраля, контракт будет заключен до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году было отловлено более 400 бродячих собак. Работами занимались ООО «Арсенал» и БФ «Добрые руки». Заявки жителям города нужно подавать в администрацию района.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилПригород
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