200 миллиардов рублей потратят на улучшение качества воды

Она предполагает, что в течение 10 лет в проект будет вложено более 200 миллиардов рублей, сообщил Интерфаксу губернатор Александр Мишарин."Эти деньги необходимо находить не только в бюджете, нужно привлекать средства предприятий, переходить на замкнутое водоснабжение, существенно повышать качество воды, снижать количество загрязняющих сбросов с предприятий", - сказал Мишарин. Губернатор отметил, что только 17% сбрасываемых после очистки вод, соответствуют нормативам.