200 миллиардов рублей потратят на улучшение качества воды
3 марта 2010, 16:29ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Программа «чистая вода» разработана в Свердловской области.
Она предполагает, что в течение 10 лет в проект будет вложено более 200 миллиардов рублей, сообщил Интерфаксу губернатор Александр Мишарин."Эти деньги необходимо находить не только в бюджете, нужно привлекать средства предприятий, переходить на замкнутое водоснабжение, существенно повышать качество воды, снижать количество загрязняющих сбросов с предприятий", - сказал Мишарин. Губернатор отметил, что только 17% сбрасываемых после очистки вод, соответствуют нормативам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей