Кошки - самые популярные четвероногие друзья россиян
3 марта 2010, 16:19ОбществоArtem
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Таковы данные исследования ВЦИОМ. Домашние животные есть у половины россиян.
Из них около 40% держат дома именно кошек. Собак предпочитает только каждый третий россиянин, пишет Город-ФМ. Значительно реже в домах обитают аквариумные рыбки, декоративные птицы и мелкие животные, в частности хомячки, морские свинки и черепашки. Питомцев держат, в первую очередь, одинокие люди. Остальные ссылаются на отсутствие времени для ухода за животными или просто не хотят их заводить.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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