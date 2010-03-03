Кошки - самые популярные четвероногие друзья россиян

Из них около 40% держат дома именно кошек. Собак предпочитает только каждый третий россиянин, пишет Город-ФМ. Значительно реже в домах обитают аквариумные рыбки, декоративные птицы и мелкие животные, в частности хомячки, морские свинки и черепашки. Питомцев держат, в первую очередь, одинокие люди. Остальные ссылаются на отсутствие времени для ухода за животными или просто не хотят их заводить.