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Мэр г. Нижний Тагил дала чиновникам неделю, чтобы отыскать 7 тысяч льготников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр г. Нижний Тагил дала чиновникам неделю, чтобы отыскать 7 тысяч льготников

3 марта 2010, 16:53ОбществоArtem
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