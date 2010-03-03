Мэр г. Нижний Тагил дала чиновникам неделю, чтобы отыскать 7 тысяч льготников

Так, практически все льготники Северного посёлка остались без компенсаций – мешок с их заявлениями был потерян. Глава города Валентина Исаева после визита в Северный посёлок взяла ситуацию под личный контроль, а факт пропажи документов назвала «терроризмом». Пропажа заявлений - не единственная проблема при монетизации льгот в Нижнем Тагиле. По-прежнему не до конца решена техническая составляющая обработки баз данных льготников: единого программного продукта всё ещё не существует. Кроме того, от семи тысяч человек заявления на компенсацию до сих пор не поступили. Мэр Валентина Исаева дала неделю, чтобы разыскать всех льготников, не написавших заявлений.