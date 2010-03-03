Новая банда угонщиков, вероятно, появилась в г. Нижний Тагил
3 марта 2010, 16:44ОбществоArtem
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На такие предположения наталкивают правоохранителей недавние события. Напомню, в ночь на 2-ое марта в г. Нижний Тагил были похищены сразу 3 автомобиля, припаркованных во дворах у подъездов.
Все машины - иномарки 2007-2008 годов выпуска. Раньше нижнетагильские угонщики предпочитали отечественные автомобили. И то, что за такой короткий промежуток времени были похищены сразу три иномарки, наводит милиционеров на мысль о том, что действовали одни и те же преступники. Кроме того, по мнению начальника отделения охраны общественного порядка Ленинского РОВД Евгения Шевелёва, в распоряжение преступников попало новое устройство по взлому сигнализации. Поэтому автовладельцам стоит обратить внимание на то, какой именно охранной системой они оснащают машину. Нельзя оставлять автомобиль без присмотра даже на короткое время. На ночь машину паркуйте на охраняемых стоянках.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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