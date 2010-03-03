Новая услуга «Запрет SMS из сети Интернет»
3 марта 2010, 14:49ОбществоИрина Гольмгрейн
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Уважаемые абоненты! С 3 марта 2010 года для вас доступна новая дополнительная услуга «Запрет SMS из сети Интернет». Благодаря услуге вы можете отказаться от получения SMS-сообщений, отправленных с электронной почты и с официального сайта компании «МОТИВ» www.ycc.ru, в том числе различных рекламных сообщений, отправленных вышеперечисленными способами.
Услуга доступна всем абонентам сотовой связи «МОТИВ».
Включение опции «Запрет SMS из сети Интернет» – без взимания дополнительной платы.
Абонентская плата отсутствует.
Включить или отключить услугу «Запрет SMS из сети Интернет» вы можете с помощью SMS-сервиса.
Для включения услуги:отправьте SMS-сообщение с текстом ON на номер 1062.
Для отключения:отправьте SMS-сообщение с текстом OFF на номер 1062.
При смене абонентом номера услуга «Запрет SMS из сети Интернет» переносится на новый абонентский номер.
Получить дополнительную информацию вы можете в Контакт-центре компании по тел. (343) 269-00-00 или по номеру 111 (с мобильного «МОТИВ»).
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