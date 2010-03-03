Новая услуга «Запрет SMS из сети Интернет»

Услуга доступна всем абонентам сотовой связи «МОТИВ».

Включение опции «Запрет SMS из сети Интернет» – без взимания дополнительной платы.

Абонентская плата отсутствует.

Включить или отключить услугу «Запрет SMS из сети Интернет» вы можете с помощью SMS-сервиса.

Для включения услуги:отправьте SMS-сообщение с текстом ON на номер 1062.

Для отключения:отправьте SMS-сообщение с текстом OFF на номер 1062.

При смене абонентом номера услуга «Запрет SMS из сети Интернет» переносится на новый абонентский номер.