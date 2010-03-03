Олег Сиенко вошел в Бюро Союза машиностроителей России
3 марта 2010, 16:50ОбществоArtem
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Гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко вошел в Бюро Союза машиностроителей России.
Расширенное заседание Бюро Центрального совета Союза машиностроителей состоялось накануне в Москве. Там утвердили новых членов Бюро. А генеральный директор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, подчеркнул, что «в вопросах выработки промышленной политики, поддержки оборонно-промышленного комплекса и других отраслей машиностроения в условиях кризиса была и заслуга Союза машиностроителей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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