Сосульками в г. Нижний Тагил должны заняться управляющие компании

С приходом тепла увеличивается риск получить травму от упавшей с крыши шапки талого снега или сосульки. Как нам рассказала начальник управления по жилично-коммунальному хозяйству Татьяна Жеребцова, всем управляющим компаниям города высланы предписания по очистке крыш от снега. Управляющие компании по желанию могут докладывать о проделанной работе. Вся ответственность, вплоть до уголовной, за падающие сосульки лежит на управляющих компаниях, отметила Татьяна Жеребцова.