Сосульками в г. Нижний Тагил должны заняться управляющие компании
3 марта 2010, 16:41ОбществоArtem
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Коммунальщики г. Нижний Тагил разослали всем управляющим компаниям города предписания по расчистке крыш от снега.
С приходом тепла увеличивается риск получить травму от упавшей с крыши шапки талого снега или сосульки. Как нам рассказала начальник управления по жилично-коммунальному хозяйству Татьяна Жеребцова, всем управляющим компаниям города высланы предписания по очистке крыш от снега. Управляющие компании по желанию могут докладывать о проделанной работе. Вся ответственность, вплоть до уголовной, за падающие сосульки лежит на управляющих компаниях, отметила Татьяна Жеребцова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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