Тагильчане стали вдвое чаще болеть кишечными инфекциями

Эта цифра в 2 раза выше показателей 2009 года и на 30% превышает среднеобластную норму. Большая часть заболевших - это дети до 2 лет. Чаще всего болеют жители Вагонки. Это связано с большой протяженностью водных сетей. Именно питьевая вода и пищевые продукты являются основными причинами острых кишечных инфекции. Заместитель Главного государственного санитарного врача по городу Нижний Тагил и Пригородному району Ольга Котова отмечает, что в 2009 году каждое пятое кондитерское изделие не прошло проверку по микробиологическим показателям. Чуть реже встречается некачественная рыба. Всего в прошлом году снято с реализации 43 тонны различной пищевой продукции, не соответствующей стандартам. Медики напоминают, чтобы уберечься от острых кишечных инфекций, достаточно соблюдать несложные правила: пить кипяченую воду и молоко, тщательно мыть овощи и фрукты проточной водой с последующим ошпариванием кипятком, соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов, мыть руки перед едой.