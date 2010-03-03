Уральский полпред попросил прокуратуру проверить все детдома и интернаты
3 марта 2010, 16:51ОбществоArtem
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Полпред президента на Урале Николай Винниченко попросил уральское управление Генпрокуратуры проверить все интернаты и детдома региона из-за инцидента в Лесном.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов ранее сообщил РИА Новости, что, на его взгляд, в интернате нарушались санитарные нормы, что и привело к заболеванию детей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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