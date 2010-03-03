В Свердловской области сократилось число краж

Примерно 6 тысяч это квартирные кражи. По сравнению с 2008 годом количество краж сократилось почти на 9%. Такие данные были приведены на совещании в ГУВД Свердловской области по итогам 2009 года, участниками которого стали руководители уголовного розыска. Чаще всего квартирные воры берут легко продаваемые ценности. Самым популярным у преступников является ноутбук, их было украдено 462. С целью предотвращения квартирных краж оперативники усилят профилактическую работу с квартирными ворами, освободившимися в 2009 году, сообщил нам пресс-секретарь ГУВД Валерий Горелых.