Жительницы г. Нижний Тагил поборются за звание самой красивой железнодорожницы

В финале примут участие 27 девушек из Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Нижний Тагил представляют две участницы: дежурная по станции Ольга Сахно и инженер продвижения составов Анна Суворова. Основными критериями станут внешние данные, культура речи, пластика движений, эрудиция, образованность. Жюри выберет победительниц в 12 номинациях. Одна из номинаций «Мисс Интернет» - пользователи Интернета могут голосовать за тагильчанок на сайте Свердловской железной дороги. Напомним, конкурс «Мисс Свердловская магистраль» уже в третий раз проводится на СвЖД, в нем участвуют представительницы железнодорожных профессий и специальностей в возрасте от 18 до 27 лет.