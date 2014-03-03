8 Марта: Чего хотят женщины?

На самом деле мудрить тут не стоит, сделать женщин счастливыми в этот день не так уж и сложно. Согласно опросу, проводимому исследовательским центром «Ромир», подарком № 1 для женщин до сих пор являются цветы. Желательно чтобы букет был большим и впечатляющим. На втором месте – украшения из золота и серебра, особенно ценятся кольца. А третье почетное место среди подарков-фаворитов заняла парфюмерия. Такой подарок не оставил бы равнодушными многих представительниц прекрасного пола.

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