Будущая Mazda2 предстала в облике Hazumi на Женевском автосалоне
Концепт Mazda Hazumi, представленный на Женевском автосалоне, предвосхищает будущий субкомпактный автомобиль от Mazda. Новый концепт продолжает дизайнерскую концепцию Kodo, динамичное выражение движения, передающееся даже в статике. Ключевая идея концепции дизайна Kodo заключается в том, чтобы уловить и запечатлеть мимолетный момент высокой концентрации энергии, передать красоту и мощь стремительно двигающихся животных.
Слово HAZUMI в японском языке означает «появиться». Его выбрали, чтобы передать образ маленького, но энергичного хищника. Как и предыдущие концепты Shinari, Takeri и Minagi, новый концепт Hazumi обладает узнаваемыми фирменными чертами, кузов имеет некую клинообразную форму. Верхняя линия этого «клина» начинается с низко расположенного «носа» и поднимается к задней части автомобиля, что создает ощущение движения вперед. Силуэт отличается резкими рельефными формами, короткими свесами и мощными арками, что подчеркивает спортивность образа. Mazda уделила большое внимание аэродинамическим характеристикам Hazumi, оптимизировав прохождение воздушного потока по верхней части кузова и создав препятствующую возникновению завихрений структуру днища.
Интерьер Hazumi не менее динамичен, чем экстерьер. Его оформление можно назвать легким и молодежным. Перед дизайнерами стояла задача придумать такие линии, чтобы только при взгляде в салон у человека возникло ощущение скорости и движения вперед.