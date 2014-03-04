Будущая Mazda2 предстала в облике Hazumi на Женевском автосалоне

Слово HAZUMI в японском языке означает «появиться». Его выбрали, чтобы передать образ маленького, но энергичного хищника. Как и предыдущие концепты Shinari, Takeri и Minagi, новый концепт Hazumi обладает узнаваемыми фирменными чертами, кузов имеет некую клинообразную форму. Верхняя линия этого «клина» начинается с низко расположенного «носа» и поднимается к задней части автомобиля, что создает ощущение движения вперед. Силуэт отличается резкими рельефными формами, короткими свесами и мощными арками, что подчеркивает спортивность образа. Mazda уделила большое внимание аэродинамическим характеристикам Hazumi, оптимизировав прохождение воздушного потока по верхней части кузова и создав препятствующую возникновению завихрений структуру днища.