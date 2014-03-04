Chevrolet объявил российские цены на Corvette Stingray

Автомобиль оснащается V-образным 8-цилиндровым двигателем объемом 6,2 литра мощностью 466 л.с. и крутящим моментом 631 Нм. До сотни суперкар разгоняется за 3,8 секунды, а заявленный средний расход топлива - всего 9 л на 100 км.

Стартовая цена в России будет варьироваться от 4 100 000 рублей за версию 2LT до 4 200 000 рублей за версию 3LT.

На своей земле, в США, купе Stingray на 7-ступенчатой механике стоит от $51 000, на автомате - от $52 350, цены на кабриолет дороже на $5000.