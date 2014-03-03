Число желающих изучать итальянский язык растет

Реальность нашего времени неоднократно доказывает необходимость в изучении не одного, а двух и более иностранных языков. Наряду с такими популярными, как английский, французский, испанский, появилась потребность в знаниях японского, китайского, арабского и других языков. Полученные знания используются не только в целях созерцания или потребления на туристическом рынке, но и для более глубокой адаптации к жизни в других государствах.

Итальянский не входит в шестерку официальных языков ООН, да и говорит на нем сейчас в мире всего около 70 млн человек, большей частью проживающих в Италии.

Логично стремление к изучению итальянского людьми творческих профессий. Ведь образование будущего оперного певца, художника, скульптура, архитектора было бы несовершенным без прикосновения к шедеврам культуры, без стажировки в учебных заведениях Италии, личного знакомства с произведениями искусства в музеях и на улицах городов, тесно связанных с мировой историей. С учетом роста не только культурных, но и экономических связей с итальянскими производителями, развитием туризма, число почитателей итальянского языка растет.

Совсем недавно сложно было бы найти репетитора для занятий итальянским языком, но, если человек влюблен в язык, то найдет способы и возможности реализовать свою мечту. СМИ и вездесущая реклама пестрит объявлениями языковых школ. Новаторством в нише предложений по изучению иностранных языков стали онлайн-школы. Более подробно познакомиться с особенностями обучения онлайн стоит на сайте одной из них: http://online-teacher.ru/.

Преимущества, которые даст вам скайп и дистанционный репетитор

Скайп позволяет использовать всевозможные компьютерные технологии.

Любой язык, отличный от родного, без погружения в его среду изучать всегда сложно, особенно в одиночку. Поэтому помощь опытного репетитора, который рядом на связи по скайпу, станет невероятным подарком для занятого человека и единственным решением для человека с ограниченными возможностями.

Благодаря скайпу, педагог приобрел замечательное средство для обучения соотечественников, проживающих в разных населенных пунктах и не только в России.

Очевидным становится экономия денежных средств, если совместить уроки с друзьями и родственниками, даже без их личного присутствия в комнате, так как можно воспользоваться режимом конференц-связи по скайпу.

аманчиво выглядят бесплатные пробные уроки, на которых в течение 20-30 мин общения определяется ваш исходный уровень и предлагается программа, ему соответствующая.

Разговорный итальянский язык не совсем похож на его книжно- литературный. Имеется также много наречий и диалектов, и всегда именно по речи можно распознать жителей Северной и Южной Италии. Понять подобные тонкости и дать советы в конкретных случаях сможет только профессионал. Большинство педагогов online-teacher школы проживает в разных городах Италии, поэтому преподавая классический итальянский, всегда поделятся своим опытом о стиле жизни и обычаях современных итальянцев.

Выбрать конкретного репетитора тоже можно на этом сайте http://online-teacher.ru/. Каждый учитель имеет свою страничку, где коротко рассказывает о себе, своем опыте и методах обучения. У некоторых преподавателей имеются статьи по правилам грамматики и особенностям языка, а также небольшие видеопрезентации отдельных уроков. Помимо русскоязычных репетиторов, при необходимости, можно выбрать носителей языка, которые также готовы предложить свои знания.

Занятия проводятся в основном по учебникам итальянских авторов, но вам не придется покупать учебные материалы. О всех домашних заданиях, упражнениях, аудио- и видео- записях побеспокоится репетитор и перешлет их на вашу эл. почту.

Кроме того все ресурсы как русскоязычного, так и иностранного интернета будут к вашим услугам.

Новости, СМИ, фильмы, книги в оригинале, послужат хорошей практикой в совершенствовании навыков для понимания речи на итальянском языке. Специальные программы помогают моделировать и вести диалоги по скайпу. Репетитор всегда поможет приобрести навыки в произношении, зависящие в итальянском и от ударения, и от интонации.

Курсы для изучения итальянского языка через Skype онлайн

Помимо очевидных преимуществ занятий итальянским языком по скайпу, желающие овладеть мелодичным языком Петрарки, имеют выбор разных курсов.