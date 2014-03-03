Каникулы с пользой в Англии
Большой популярностью пользуются летние каникулы в Англии, но некоторые родители выбирают для своих детей короткие программы и срочные курсы в период весенних, зимних и осенних каникул.
В период каникул множество английских школ набирают слушателей. Главной задачей этих каникулярных программ является совмещение приятного с полезным, то есть совмещение активного отдыха с освоением английского языка.
Чем хороши эти программы?
Каникулы, проведенные в Великобритании, способствуют поднятию уровня владения английским языком в кратчайшие сроки. Это осуществимо за счет интенсивного изучения языка на специальных занятиях и закреплению полученного материала во время полезного отдыха и общения со сверстниками после уроков.
Большой популярностью пользуются летние каникулы в Англии, но некоторые родители выбирают для своих детей короткие программы и срочные курсы в период весенних, зимних и осенних каникул. Есть возможность рационального использования продолжительных новогодних, рождественских и майских праздников.
На сайте можно ознакомиться с различными программами, предлагаемыми английскими школами во время каникул, и подобрать то, что именно вам придется по душе.
Школы Великобритании предоставляют огромное количество различных вариантов проведения каникул:
- языковое обучение, включающее насыщенную туристическую и развлекательную программу;
- изучение языка на базе спортивных клубов и лагерей;
- проведение занятий в игровой форме для детей младшего школьного возраста;
- особые уроки английского для самых маленьких (детей от трех лет);
- программа по изучению английского языка всей семьей;
- специализированные курсы с дополнительным изучением какого-то еще предмета (математики, физики, экономики и др.);
- индивидуальный курс с полным погружением в английский язык и проживанием совместно с высококвалифицированным преподавателем;
- академические программы с интенсивными занятиями, продолжающимися практически целый день;
- групповые занятия с выездом в какую-то определенную школу в фиксированные даты.
Где найти информацию о программах, предлагаемыми школами Англии?
На сайте можно подобрать школу и программу, подходящую именно вам. Здесь вы найдете прекрасную возможность познакомиться с британской культурой и традициями, получить качественную языковую подготовку, отдохнуть с пользой, посетить познавательные экскурсии и многое другое.
Всех приезжающих ждет дружелюбная атмосфера, комфортные условия проживания, совмещение изучения языка с развлекательной программой и активным отдыхом, как на открытом воздухе, так и в корпусах учебного центра.