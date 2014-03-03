Каникулы с пользой в Англии

В период каникул множество английских школ набирают слушателей. Главной задачей этих каникулярных программ является совмещение приятного с полезным, то есть совмещение активного отдыха с освоением английского языка.

Чем хороши эти программы?

Каникулы, проведенные в Великобритании, способствуют поднятию уровня владения английским языком в кратчайшие сроки. Это осуществимо за счет интенсивного изучения языка на специальных занятиях и закреплению полученного материала во время полезного отдыха и общения со сверстниками после уроков.

Большой популярностью пользуются летние каникулы в Англии, но некоторые родители выбирают для своих детей короткие программы и срочные курсы в период весенних, зимних и осенних каникул. Есть возможность рационального использования продолжительных новогодних, рождественских и майских праздников.

На сайте можно ознакомиться с различными программами, предлагаемыми английскими школами во время каникул, и подобрать то, что именно вам придется по душе.

Школы Великобритании предоставляют огромное количество различных вариантов проведения каникул:

языковое обучение, включающее насыщенную туристическую и развлекательную программу;

изучение языка на базе спортивных клубов и лагерей;

проведение занятий в игровой форме для детей младшего школьного возраста;

особые уроки английского для самых маленьких (детей от трех лет);

программа по изучению английского языка всей семьей;

специализированные курсы с дополнительным изучением какого-то еще предмета (математики, физики, экономики и др.);

индивидуальный курс с полным погружением в английский язык и проживанием совместно с высококвалифицированным преподавателем;

академические программы с интенсивными занятиями, продолжающимися практически целый день;

групповые занятия с выездом в какую-то определенную школу в фиксированные даты.

Где найти информацию о программах, предлагаемыми школами Англии?

На сайте можно подобрать школу и программу, подходящую именно вам. Здесь вы найдете прекрасную возможность познакомиться с британской культурой и традициями, получить качественную языковую подготовку, отдохнуть с пользой, посетить познавательные экскурсии и многое другое.