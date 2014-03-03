Молодежь Тагила! Началась запись в трудовые отряды мэра!
3 марта 2014, 11:30Общество
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У несовершеннолетних тагильчан вновь появилась возможность активно провести это лето и даже заработать деньги.
Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился Василий Шахматов, который сказал, что хотел бы устроиться в отряды мэра. Так вот, молодые люди и девушки в возрасте от 14 до 18 лет могут записаться в трудовые отряды мэра. Как пояснили TagilCity.ru в отделе социально-правовой поддержки и профилактики ГДМ, записаться можно прямо по телефону 41-10-20 или подойти по адресу: улица Циолковского, 19. При этом на данном этапе даже нет необходимости в каких-либо документах от кандидатов.
Уже после ребятам понадобятся:
Кстати, готовить заранее документы не стоит, поскольку некоторые справки действительны всего неделю и на момент трудоустройства может случиться так, что вы пойдете к специалисту по «по второму кругу».
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