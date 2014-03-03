Мониторинг СМИ – важная составная часть маркетинговой политики любой серьёзной компании. Всё больше российских бизнесменов понимают, насколько важно быть в курсе деловых и политических новостей, а также иметь чёткое представление об активности прямых и потенциальных конкурентов. Поэтому услуги мониторинга СМИ всё активнее и прочнее входят в набор современных маркетинговых инструментов.