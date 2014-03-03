«Мы чувствуем к себе внимание Главы города»: в Нижнем Тагиле прошел слет некоммерческих организаций

На заседании председателем совета единогласно избрана Татьяна Камешкова, председатель Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений». Всего в него вошло 17 человек, однако это количество не является окончательным. Решено, что орган, представляющий весь некоммерческий сектор города, останется открытым для инициативных общественников, готовых работать на благо Нижнего Тагила.

В планах совета решение ряда задач, направленных на совершенствование форм и механизмов муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и обеспечение развития таких объединений. Также, по мнению участников заседания, важным элементом его работы является совершенствование механизмов учета общественного мнения и обратной связи при принятии решений органами местного самоуправления.

Кроме этого, совет некоммерческих организаций должен стимулировать гражданскую активность тагильчан, что позволит более эффективно решать социально-экономические проблемы муниципалитета.

Мы чувствуем к себе внимание Главы города, - сказала Татьяна Камешкова, - видим, какая ответственность на нас возложена. От нас многое зависит, чтобы Нижний Тагил действительно стал местом, в котором хочется жить.