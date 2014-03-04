очти у половины российских семей есть автомобиль

Портрет автовладельца выглядит следующим образом: люди в возрасте 25-34 лет (58%), высокообразованные (58%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (65%), с высоким достатком (59%). При этом о наличии автомобиля заявили также более трети (36%) малообеспеченных участников опроса. Три четверти опрошенных поделились, что ездят на подержанных автомобилях(выпущены более 3 лет назад). Лишь 28% водителей сказали, их средства передвижения свeжие.

Сегодня лишь 13% россиян заявляют о своем намерении купить автомобиль, причем 8% из них собираются это сделать только в ближайшие 2-3 года. Планы на приобретение автомобиля чаще других строят студенты (23%) и домохозяйки (25%), а меньше всего об этом задумываются пенсионеры (5%).