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очти у половины российских семей есть автомобиль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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очти у половины российских семей есть автомобиль

4 марта 2014, 05:16ОбществоРОман БОТов
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