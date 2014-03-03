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Представьте, что в Нижнем Тагиле перестанут убирать снег. Что происходит в МУП «Тагилдорстрой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Представьте, что в Нижнем Тагиле перестанут убирать снег. Что происходит в МУП «Тагилдорстрой»

3 марта 2014, 16:40Общество
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