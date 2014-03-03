Представьте, что в Нижнем Тагиле перестанут убирать снег. Что происходит в МУП «Тагилдорстрой»

Дело в том, что подрядчик начал убирать снег с 1 января 2014 года, но вот договор был составлен только 21 января, рассказал TagilCity.ru общественный деятель Никита Чапурин. Сегодня он встречался с директором «Тагилдорстроя» Владимиром Юрченко, и после разговора понял, что проблему нужно предавать огласке. Итак, «Тагилдорстрой» согласился «на честном слове» без договора чистить город, а теперь компании говорят, что заплатят только за работу, начиная с 21 января, как и прописано в документах.

Сегодня днем, к слову, в Службе заказчика городского хозяйства Александр Полушин провел встречу с подрядчиками, где обозначил, что в январе МУП получит деньги только за 10 дней работы, опять же передает Никита Чапурин. На вопрос, почему «Тагилдорстрой» до сих пор не вынес проблему на обсуждение на уровень Главы, Никита высказал предположение, что люди просто боятся: «Они же МУП, даже не ООО. Там несколько сотен человек работает, и эти люди без денег. Похоже, они просто боятся, у них какие доказательства? Хотя пусть попросят хотя бы одну платежку показать».

Кстати, в Администрации TagilCity.ru прокомментировали, что никаких вопросов относительно оплаты от «Тагилдорстроя» не поступало, а деньги перечисляются на основании актов выполненных работ (их подписывают главы районов).

Между тем, завтра состоится аппаратное совещание у Сергея Носова, возможно, проблему, наконец, поднимут. Ясно одно, на пустом месте разговоры не возникают, однако, необходимо расставить точки над i в этом вопросе.

Добавим, ежемесячно подрядчики собирают папки документов для отчетности, куда входит перечень техники, путевые листы с количеством рейсов, карты GPS, сводную ведомость по адресам, ведомость дефектов, акты выполненных работ, справки на мусор 4-5 классов опасности (снег – 4 класс – прим.ред.), акты осмотра эксплуатационного содержания, акты оценки уровня содержания, график финансирования, справку на соль, а также до недавнего времени сдавали «весовые на снег». В последнем пункте имеется в виду, что взвешивалась кузовная машина и вычислялась масса снега. Сейчас с подрядчиков требуют отчет не в тоннах, а в кубометрах, для чего расчерчивается пирамида и вычисляется объем снега, погруженного в кузов.

Вся отчетность у «Тагилдорстроя» есть с первого дня работы в новом году. TagilCity.ru будет следить за развитием событий.