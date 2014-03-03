Продал квартиру - заплати налог!



Если же квартира у вас относительно новая и вы являетесь её владельцем менее трёх лет, налог уплатить придётся. Однако, есть способы его уменьшить.



Имущественный налоговый вычет



Если говорить просто, то вычет — эта та сумма, на которую можно уменьшить налоговую базу. Воспользоваться им имеет право каждый по итогам налогового периода, то есть один раз в год.



Вариант первый — минус миллион



Продавец недвижимости может уменьшить налогооблагаемую базу на 1 млн. руб. «Уточню — это право распространяется на налоговый период. Поэтому, если вы продаёте несколько квартир в календарном году, это не значит, что с каждой из них будет вычитаться по миллиону. Допустим, семья в марте продала «трёшку» за 4 млн., налоговую базу уменьшили до 3 млн., соответственно налог заплатили 390 тыс. вместо 520 тыс. Спустя два месяца решили ещё продать однокомнатную квартиру за 2 млн. Второй раз уменьшить налог у них не получится» — поясняет Андрей Лесин.



Второй вариант — доходы минус расходы



Суть такая: если вы сейчас продаете квартиру и ранее тратили какие-то средства на её же покупку, вы имеете полное право уменьшить налогооблагаемую базу на сумму фактически произведённых и документально подтверждённых расходов. Смотрим на примере: в 2011 году человек купил дом за 4 млн. и квартиру за 2,5 млн. Потом решил уехать в другой город и всё продать: дом за 5 млн. и квартиру за 3 млн. Обе сделки прошли успешно. Дальше человек вот что делает: к Декларации, которую гон несёт в налоговый орган, прикладывает документ о том, что он продал всё за 8 млн, но 2 года назад тоже самое купил сам 6,5 млн. Теперь его налогооблагаемая база будет: 8-6,5=1,5 млн. То есть налог будет всего 195 тыс. а не 910 тыс. (8 «минус» 1 и умноженное на 13%). «Эти расходы должны быть подтверждены первичными платёжными документами — то есть теми, что доказывают непосредственно переход денежных средств: расписки, кассовые чеки, платёжное поручение», — уточняет Андрей Лесин.



Вычеты при совместной и долевой собственности:



«Если квартиру ранее приобретали в общую долевую собственность заемщика и созаемщика, размер имущественного вычета будет распределен между ними в соответствии с их долями в собственности, — рассказывает Андрей Лесин. — Если же квартиру брали в общую совместную собственность, размер вычета распределяется между совладельцами, но только уже в согласованных ими размерах и на основе письменных заявлений. Распределение вычета может производиться в любых пропорциях: например, жена платит 5%, а муж — 95%. Заявление о распределении вычета представляется в налоговый орган один раз при первоначальном обращении за получением вычета одного из совладельцев».



О налоговой декларации



По уплаченным налогом отчитываются путём предоставления Декларации в налоговый орган в срок до 30 апреля года, следующего за отчётным. Декларацию можно отправить по почте или принести в налоговый орган самому.

«Если человек разбирается в юридических вопросах, то он без труда может составить её сам. Заходите на сайт nalog.ru, открываете вкладку «физическим лицам», там вы найдёте много полезной информации, в том числе по составлению декларации. Если скачать с сайта программу и заполнить все поля правильно, то выходит готовый документ в установленной форме, — рассказывает Андрей Лесин. — В нашей компании декларацию клиентам составляют профессиональные налоговые консультанты, что значительно экономит время продавцов».



Кто поможет



Покупать квартиру с помощью риэлторской компании не только удобнее, но и безопаснее. Как правило, в штате всегда находятся специалисты, которые вовремя подскажут нужные действия. Например, в компании «Этажи» действует целый Юридический департамент, в штате которого трудятся около 20-и юристов. «У человека, обратившегося в компанию есть уникальная возможность получить большой комплекс консультаций. За ним закрепляется риэлтор, который, по необходимости, привлекает к работе менеджера, эксперта но налогам, социальным программам, ипотечного брокера, специалиста по страхованию, службу дополнительных сервисов — клиент за это не платит», — рассказывает Андрей Лесин.