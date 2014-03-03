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Тагильчане и гости города вышли на экологический митинг. «Зачем покушаться на уникальные природные места?»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане и гости города вышли на экологический митинг. «Зачем покушаться на уникальные природные места?»

3 марта 2014, 16:25Общество
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