Тагильчане и гости города вышли на экологический митинг. «Зачем покушаться на уникальные природные места?»

Смелые активисты, общественники, заинтересовавшиеся прохожие вышли на площадь у кинотеатра «Современник». С плакатами в руках, они слушали друг друга и доносили свою точку зрения «в массы». Смелые заявления: «Губернатор, ждешь эко-майдана?», «Губернатор! Дал слово, а выполнить забыл?». Отчаянные призывы: «Защитим наш лес!», «Спасем лес реки Мартьян!», «Золото – для вас, болезни – для нас…» и многие другие.

В специальных бланках присутствующие не уставали ставить свои подписи в пользу создания особо охраняемой природной территории. Это, кстати, были жители трех городских округов – Невьянского, Горноуральского и Кировградского. Были и представители Невьянска, выступающие «против цианидов».

Была даже сформулирована петиция, которая подписывалась добровольцами, к президенту РФ Владимиру Путину, где граждане, обозначая накопившиеся проблемы, «требуют отправить в отставку назначенного Вами Губернатора Свердловской области» и позволить выбрать нового губернатора. Из надежных источников известно, что далеко не все одобряют такое письмо, однако факт остается фактом: то, ради чего оно написано, дороже денег и дороже власти – и это природа. Активисты, формулируя резолюцию, добавляют: «Если через месяц не получим от губернатора ответ, то следующий митинг будет с лозунгами «Губернатора в отставку». Не забыли пришедшие и о словах нынешнего премьера «Экологическая информация должна быть прозрачной для населения».

Перед присутствовавшими со своим словом выступил Анатолий Котков, экс-депутат государственной Думы:

Сегодня я, наверное, единственный из народных избранников, кто вернулся сюда на родную землю. Живу в поселке Уралец. Юрьев Камень не очень там далеко, и, естественно, меня, как и жителя этого поселка, волнует судьба разработки этого уникального природного заповедника. В свое время я работал в тресте «Тагилстрой». Я знаю, какие здесь отходы промышленного производства вокруг Нижнего Тагила. Здесь огромные вскрыши карьеров. Взять гору Высокую – стала огромной ямой. А где вся вскрышная порода? Она лежит в отвалах и отвалов этих перерабатывать хватит на сотни лет, если не на тысячи. А мы взрываем сегодня уникальные наши уральские горы… Это совершенно неправильно.

Пришли на митинг даже те, чьи возможности здоровья ограничены. Всего собралось порядка трехсот человек. По словам одного из активистов, планировалось гораздо больше, однако некоторые не смогли добраться от Черноисточинска по той причине, что «дорога была перекрыта для общественного транспорта по причине большого количества снега». Случайно это или нет, активистам неизвестно.