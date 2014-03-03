«Тагильскую снежинку» смогут увидеть все желающие: уже организованы рейсы общественного транспорта

«Тагильская снежинка» начнется 10 марта в 10.00 на лыжной базе «Спартак». По словам начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских, ожидается, что в соревнованиях примут участие не менее 800 человек.

Для обеспечения доставки зрителей и участников гонок будет усилено движение автобусов маршрутов № 3 и №19.

Основное расписание маршрута № 3

Вокзал: 06.45, 07.55, 09.35, 10.35, 11.35, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30.

Пансионат «Аист»: 06.15, 07.15, 08.25, 10.05, 11.05, 12.05, 14.25, 15.25.

Дополнительные рейсы маршрута № 3

Вокзал: 08.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.25.

Пансионат «Аист»: 08.55, 10.35, 11.35, 12.35, 13.55, 14.55.

Основное расписание маршрута № 19

Кинотеатр «Урал»: 06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.20, 15.20, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00.

Пансионат «Аист»: 06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 11.30, 12.30, 14.50, 15.50, 17.00, 18.30, 19.30, 20.30.

Дополнительные рейсы маршрута № 19

Кинотеатр «Урал»: 08.15, 09.15, 11.15, 12.15, 14.35.

Пансионат «Аист»: 08.45, 09.45, 11.45, 12.45, 15.05

Кроме этого с Гальяно-Горбуновского массива участники смогут уехать в 08.30. Автобус отправится от магазина «Монетка» (Уральский пр-т, 42) по маршруту: магазин «Успех» (Октябрский пр-т), торговый центр «Кит», магазин «Универсам» (Черноисточинское шоссе), Городская станция юных туристов «Полюс», комплекс трамплинов (г. Долгая).