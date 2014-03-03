В Нижнем Тагиле автолюбитель заблокировал проезд трамваев на Тагилстрое
3 марта 2014, 09:35Общество
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратился Никита Чапурин. Совершая объезд города, на Тагилстрое он стал свидетелем весьма оригинального способа парковки тагильчан.
Так, на остановке «Комсомольская», что недалеко от проходной НТМК, один из автолюбителей Нижнего Тагила «припарковался» таким образом, что часть автомобиля находится на трамвайных путях. Движение трамваев в данные минуты блокировано.
Для того чтобы продолжить рабочий процесс, горожане вызвали эвакуатор, который и ожидают в настоящие минуты. Скорее всего водитель будет возмещать простой общественного транспортного средства.
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