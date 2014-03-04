Женщинам нравятся удобные и практичные автомобили

Кроссоверы и внедорожники предпочитают 22% женщин. К слову сказать, хэтчбки дамы любят не меньше больших и проходимых сундуков, свои голоса за них отдали 20%. 11% респонденток нравятся универсалы, 7% высказались в пользу кабриолетов, за минивэны (мамамобили) проголосовали всего 1% участниц опроса .

Не стал сенсацией и тот факт, что 83% женщин предпочитают управлять автомобилем с автоматической коробкой передач. Хорошо, что еще остались женщины, любящие ездить на механике.

Выбор цвета автомобиля для женщины стоит если не на первом, то уже на третьем месте обязательно. Но... За черный проголосовали 31% опрошенных, а серебристый выбрали 19%, белый предпочтителен у 17%, и , наконец-то, на четвертом месте с 16% оказался красный, 14% - за синий. И лишь по одному проценту набрали веселые: зеленый, желтый и сиреневый.

Автолюбительниц попросили следать выбор из обширного списка автомобилей тот, какой бы они пожелали увидеть в качестве подарка (например, на 8-е марта) И 43% женщин выбрали... BMW X5, 14% захотели Opel Corsa, 10% - Toyota Camry и 9% Mini Cooper. Lamborghini, Hummer и Smart тоже были в этом списке, но эти модели почему-то не вызвали особого интереса участниц опроса.

Нужно отметить популярность марки Audi, которую чаще всего называли, Если респондентки затруднялись выбрать «идеальный» автомобиль, то чаще всего называли марку Audi.

Несмотря на традиционные стереотипы о «маленьких цветных машинках», дамы предпочитают комфортные, вместительные, надежные и практичные автомобили на каждый день.