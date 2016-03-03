1 место в частных яслях Апельсинка по социальной цене для матерей одиночек и многодетных семей
3 марта 2016, 12:50ОбществоАпельсинка
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К сожалению дефицит мест в детсадах Нижнего Тагила для детей до 3-х лет так и остался! Проблема с местами в яслях города так и не решена! Кризис, безработица, отсутствие выплат с 1,5 лет.
К сожалению дефицит мест в детсадах Нижнего Тагила для детей до 3-х лет так и остался! Проблема с местами в яслях города так и не решена! Кризис, безработица, отсутствие выплат с 1,5 лет. Молодым мамам очень сложно приходится на сегодняшний день. Частные ясли Апельсинка решили выступить в поддержку мам- одиночек и многодетных семей. С марта 2016 года мы создаем 1-но место по социальной цене. Чтобы воспользоваться льготой, вам необходимы подтверждающие документы - свидетельства о рождении.
Получить более подробные консультации Вы можете по эл. почте: vdm-nt@bk.ru ,
или по телефону в будние дни с 9.00 до 19.00: 34-29-32, 89126660878 или на сайте http://www.apelsinkant.ntag.ru/page12.html
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